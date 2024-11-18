Названо имя певца, который откроет сезон на горнолыжном курорте «Шерегеш»

На горнолыжном курорте «Шерегеш» в преддверии открытия нового сезона состоится праздничный концерт, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Губернатор Кемеровской области Илья Середюк в своем телеграм-канале опубликовал видео, в котором певец Олег Газманов приглашает гостей посетить мероприятие. Музыкант признался, что любит горы. Он рад, что может принять участие в подобном мероприятии.

Олег Газманов напомнил, что концерт состоится 23 ноября. Певец выразил уверенность, что мероприятие превратится в праздник спорта и музыки, который ярко откроет приходящую зиму. Газманов пообещал, что исполнит для гостей свои известные хиты.

Напомним, сотрудники горнолыжного курорта подготавливают территорию для безопасного времяпровождения россиян. Спасатели уже провели учения, чтобы в случае необходимости оперативно оказать квалифицированную помощь.

Ранее сообщалось, что горнолыжный курорт «Шерегеш» вошел в топ-10 популярных мест летнего сезона.