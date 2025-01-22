Названо количество детей в Омской области, которые родились с карликовостью в 2024 году

В минздраве Омской области проинформировали, что в 2024 году в регионе родилось два ребенка с карликовостью, сообщил gorod55.ru.

В ведомстве отметили, что несколькими годами раньше в регионе рождалось по одному малышу с подобным заболеванием. Издание уточнило, что ахондроплазия — редкое генетическое заболевание. Его признаки заметны сразу после рождения ребенка. На фоне генетической мутации нарушается рост костей скелета и основания черепа.

«По медицинской статистике, на 10 тысяч новорожденных детей с ахондроплазией появляется на свет один ребенок», — сообщил gorod55.ru.

По данным издания, рождаемость в регионе снижается. В региональном минздраве редакции предоставили статистику за последние 10 лет. Министр здравоохранения Дмитрий Маркелов отметил, что в 2023 году больше рождалось мальчиков (7 539 новорожденных), чем девочек (6 423 детей). У 125-и семей родилась двойня.

Издание рассказывало ранее, что в регионе ввели процедуру анкетирования для женщин, которые хотят прервать беременность. Обязательная для заполнения анкета позволяет установить причину подобного решения. В зависимости от ответов женщине предлагают помощь. Кроме того, беременную сопровождает психолог.

Ранее сообщалось, что назван возраст самой юной омички, которой сделали аборт в 2024 году.