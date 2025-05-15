Названо количество людей, которые майские праздники провели в омском вытрезвителе

В период майских праздников в омском вытрезвителе побывали 35 человек, сообщил gorod55.ru со ссылкой на региональный Минтруд.

В ведомстве рассказали, что в период с 1 по 4 мая в отделение попали 20 человек. После россияне вышли на работу. В праздничный период с 8 по 11 мая за помощью обратились 15 жителей региона. В период с 1 по 13 мая в омском вытрезвителе побывали 57 мужчин и одна женщина. Больше всего посетителей прибыло 6 мая.

«В мае 2025 года самому юному пациенту было 28 лет (1997 года рождения), самому взрослому — 66 лет (1959 года рождения)», — сообщили «Городу55» в профильном министерстве.

В ведомстве подводят итоги после длительных праздников. Так, после завершения новогодних выходных специалисты сообщили, что число обращений в токсикологический центр Омской области сокращается ежегодно. Чаще всего в вытрезвитель доставляют мужчин. Некоторых пациентов привозят сотрудники правоохранительных органов. Однако иногда горожане самостоятельно просят о помощи.

Ранее сообщалось, что «пивной туризм» пользуется активным спросом среди россиян.