Названо количество жертв после крушения пассажирского Boeing 787

В автокатастрофе на западе Индии погибли минимум 110 человек, сообщил телеканал TimesNow. Всего на борту, предположительно, находилось 242 человека.

Размещенная телеканалом информация может быть обновлена. На данный момент официальные источники не предоставляют никаких данных.

«Из-за крушения самолета в Ахмедабаде подтверждено 110 смертей», — заявил телеканал.

Местные СМИ публикуют фото: после крушения начался пожар. На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб. Очевидцы рассказали, что местные жители подбегали к упавшему самолету и пытались достать из-под завалов пострадавших. Портал News18 располагает информацией, что в результате крушения погибли минимум 40 человек. В результате автокатастрофы пострадали жилые дома. На здания упали обломки хвостовой части. Телеканал News18 сообщил, что на борту находилось 130 человек. Телеканал NDTV утверждает, что некоторым пассажирам удалось выжить.

В генконсульстве РФ в Мумбаи рассказали, что россиян на борту не было. Однако предупредили, что данная информация предварительная, сообщил РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что очевидцы сняли на видео момент крушения пассажирского самолета в Индии.