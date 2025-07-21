Названы компании Ставрополья с миллиардным заработком

Общий объем выручки крупнейших компаний Ставрополья составил 650 млрд руб., а прибыли — 14 млрд руб., сообщил newstracker.ru. На основании данных финотчетности «Контур-Фокуса» NewsTracker составил рейтинг самых прибыльных региональных компаний. Редакция учитывала финансовые показатели, актуальные за последний год.

По информации издания, самые прибыльные компании региона специализируются на биржевой торговле, производстве мяса птицы и подсолнечного масла, промышленности, строительстве жилых и нежилых зданий. В топ-10 прибыльных региональных компаний также вошли поставщики различных услуг: ООО «Ставропольнефтегаз», ПАО «Ставропольэнергосбыт», «Газпром трансгаз Ставрополь», «Газпром межрегионгаз Ставрополь» и ПАО «Россети Северный Кавказ».

По данным издания, первое место в рейтинге заняла инвестиционная компания ООО «Спектр Трейд». Выручка по итогам года составила 275,6 млрд руб., а прибыль — 24,9 млн руб. Фирма занимается биржевой торговлей. Компания зарегистрирована в Пятигорске в 2022 году. Сотрудники оказывают финансовые услуги различной сферы.

По информации издания, некоторые компании, вошедшие в рейтинг, были заподозрены в коррупционных скандалах или являются фигурантами различных разбирательств.

Ранее сообщалось, что арестован IT-миллиардер и сооснователь компании IBS Сергей Мацоцкий.