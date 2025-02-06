Названы критерии отличия настоящей купюры номиналом 5 тыс. руб. от фальшивой

В Центральном Банке России по Кузбассу провели пресс-конференцию, во время которой специалисты назвали критерии отличия настоящей купюры номиналом 5 тыс. руб. от фальшивой, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Издание отметило, что обновленные банкноты вошли в оборот региона. Эксперт по исследованию денежных знаков отделения банка России по Кемеровской области Юлия Васильчикова рассказала, что выявить фальшивую купюру можно визуально без наличия специальной техники. В первую очередь эксперт рекомендует обратить внимание на водяной знак, защитную нить и рельефность.

«Например, водяной знак на банкноте проверяют на просвет. Благодаря этому на светлом поле заметен высококонтрастный светлый знак – изображение почтамта и число 5000 с контрастными темными участками», — сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Эксперт отметила, что на защитной нити можно заметить голографическую радужку. На ней также виднеется символ рубля. Специальный переменный элемент меняет свой цвет при наклоне.

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