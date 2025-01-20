Трамп собрал на свою инаугурацию рекордные $250 млн

Избранный президент США Дональд Трамп собрал рекордную сумму в $250 млн на свою инаугурацию, сообщило издание ABC со ссылкой на собственный источник.

Издание отметило, что источник лично знаком с процессом сбора средств Трампом. Для его первой инаугурации было собрано $107 млн, для второй — $250 млн. В нынешний раз средства для инаугурационных торжеств избранного президента собирали крупные фонды. В указанную сумму входят также официальные расходы на инаугурационный комитет Трампа-Вэнса.

Источники сообщили, что крупнейшие технологические компании Meta, Apple, Amazon, Google, Microsoft, OpenAI и Uber пожертвовали для проведения мероприятия по $1 млн. Трамп получил существенную поддержку со стороны многочисленных технологических гигантов. Представители многих будут лично присутствовать на церемонии инаугурации.

Источники ABC утверждают, что Трамп заручился финансовой поддержкой от представителей криптовалютной индустрии. По их данным, Ripple пожертвовал $5 млн, Robinhood — $2 млн, Coinbase — $1 млн.

«Другие крупные корпорации, которые исторически делали пожертвования на инаугурации президентов, сделали пожертвования и на этот раз, в том числе Bank of America и Boeing», — сообщили источники ABC.

Ранее сообщалось, что Трамп за сутки до инаугурации «смел» все документы со стола в Белом доме.