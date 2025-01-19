«Он вернулся»: Трамп за сутки до инаугурации «смел» все документы со стола в Белом доме

Дональд Трамп, который недавно стал президентом США, начинает работу в Белом доме. Он решительно убирает все бумаги, которые остались от его предшественника Джозефа Байдена. Этот момент запечатлен на обложке нового выпуска американского влиятельного журнала Time с заголовком «Он вернулся».

Среди предметов, которые были сметены республиканцем со стола в Овальном кабинете, помимо бумаг, были черный стационарный телефон, а также солнцезащитные очки, которые часто видели на уходящем президенте США Джо Байдене.

Церемония инаугурации состоится в Вашингтоне в здании Капитолия в ближайший понедельник, 20 января. Все мероприятия будут проходить строго по расписанию, начиная с раннего утра. Дональд Трамп принесёт присягу в 7 часов вечера по Киеву и в 8 часов вечера по Москве.

Напомним, что окружение Трампа неоднократно заявляло о том, что после вступления в должность он планирует подписать от 50 до 100 указов, которые будут касаться различных сфер, таких как энергетика, экология, иммиграция, экономика, торговля и гендерная политика.

Ранее сообщалось о том, что Трамп объявил о планах провести «крупномасштабный рейд против мигрантов».