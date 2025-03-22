Названы организаторы теракта в «Крокус Сити Холле»

Светлана Петренко отметила, что спецслужбы не только занимались организацией теракта, но и его планированием. Целью стала попытка дестабилизировать обстановку в России. Для реализации плана были привлечены члены международной террористической организации. К подобному мнению следствие пришло на основании собранных доказательств. Представитель СК сделала соответствующее заявление в годовщину трагедии.

«На основании собранных доказательств следствие пришло к выводу, что террористический акт спланирован и организован спецслужбами недружественного государства в целях дестабилизации обстановки в России», — сказала Петренко.

Террористический акт в концертном зале произошел 22 марта 2024 года в подмосковном Красногорске. В здании находились люди, которые пришли на концерт группы «Пикник». Террористы открыли огонь по безоружным людям, а затем подожгли зрительный зал. Жертвами стали 145 человек. На мероприятие пришли целые семьи. Многие люди получили различные травмы, поэтому были госпитализированы.

На протяжении года велись следственные действия: опрашивали свидетелей и пострадавших, допрашивали подозреваемых в совершении теракта, которые были оперативно задержаны. После трагических событий россияне проявили единство. Во многих городах проходили памятные акции. Волонтеры помогали пережить трагедию родственникам погибших.

Ранее сообщалось, что в Москве прошла премьера фильма о трагедии в «Крокус Сити Холле».