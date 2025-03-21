В Москве дебютировал фильм «Крокус. Несломленные»

В преддверии годовщины трагических событий в «Крокус Сити Холле» в московском кинотеатре «Октябрь» в пятницу, 21 марта, прошла премьера документальной ленты «Крокус. Несломленные», сообщило РИА Новости.

Павел Савчук, глава Российского Красного Креста, перед показом подчеркнул, что мартовские события 2024 года стали ужасным испытанием для каждого, однако важно сохранить память об этом времени не только как о периоде скорби, но и как о времени надежды.

Наталья Мазилова, режиссер картины, назвала теракт в «Крокус Сити Холле» беспрецедентным событием. Она подчеркнула, что в новейшей истории России подобного не случалось и потому крайне важно зафиксировать произошедшее, его восприятие в момент, когда боль еще свежа, чтобы сохранить это в памяти не только для современников, но и для будущих поколений.

Напомним, что 22 марта 2024 года в концертном зале «Крокус сити холл, расположенном в подмосковном Красногорске, был совершен террористический акт. Вооруженные злоумышленники открыли огонь по посетителям и устроили поджог, в результате чего погибло 145 человек.

Ранее сообщалось, что дело о теракте в «Крокусе» не успеют передать в суд к годовщине трагедии.