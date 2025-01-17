Названы породы собак для приверженцев спокойного образа жизни

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев назвал породы собак, которые не будут доставлять хозяевам много неудобств из-за своей пассивности, сообщил mkset.ru.

Эксперт предупредил, что никогда нет стопроцентной гарантии, что питомец будет спокойным и покладистым.

«Каждая собака уникальна, и даже у представителей спокойных пород могут быть активные и игривые особи. Но есть породы, для которых низкая активность — это часть их природы», — пояснил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

В число спокойных пород собак эксперт отнес английского бульдогов, бассет-хаундов, пекинесов, шарпеев и ши-тцев. Представители перечисленных пород не требуют много физической активности. Однако для поддержания здоровья и социализации с ними необходимо ежедневно гулять. Владельцам важно следить за рационом питания питомцев. Считается, что ленивые собаки быстрее набирают лишний вес. С питомцами необходимо регулярно наведываться к ветеринару, а также тщательно следить за состоянием их кожи и шерсти.

«Спокойные собаки — отличный выбор для тех, кто ищет верного друга, но не готов к постоянным физическим нагрузкам. Главное — подходить к выбору питомца осознанно», — отметил Владимир Голубев.

Эксперт напомнил, что любая собака, даже самая спокойная, — это живой организм. Питомец требует хорошего отношения. Не стоит путать пса с новой игрушкой. Собаке с низким уровнем активности также нужно внимание и любовь, резюмировал Владимир Голубев.

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