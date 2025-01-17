Тюменец сдает в аренду свою овчарку тем, кто хочет завести питомца

Житель Тюмени опубликовал на одном из порталов бесплатных объявлений предложение о сдаче в аренду своей овчарки, сообщил nashgorod.ru.

Автор объявления указал, что стоимость услуги составляет 3 тыс. руб. Тюменец отметил, что предложение должно заинтересовать тех, кто хочет завести домашнего питомца. Автор предлагает прогуляться с его собакой. По его мнению, такое времяпровождение покажет все сложности жизни с собакой: грязные лапы, важность обязательных прогулок и дрессировки.

«Вытаскивать из ее рта дохлых голубей и пластиковые предметы <> тоже не очень», — пишет автор объявления», — пишет автор объявления.

Автор уверен, что человек откажется от идеи заводить домашнего питомца и не будет после жалеть о совершенном поступке. Тюменец предупредил также, что хозяину собаки лучше смириться с грязной одеждой, на которой постоянно остаются следы от лап питомца. Однако автор не исключает, что аренда его собаки, напротив, вызовет положительные эмоции. Он предупредил, что не несет ответственности за принятое решение арендатора. Цена указана за час услуги. Автор указал, что его собака добрая, воспитанная и ласковая.

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