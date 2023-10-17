Названы позы, во время которых увеличивается риск травмирования во время секса

Автор канала в интернет-мессенджере «Пара в поиске угара» рассказала о самых опасных позах в сексе, которые приводят к травмам, сообщает newsnn.ru .

Миссионерская поза считается наименее травматичной. Всего 21% пар получают какие-либо болезненнее ощущения или травмы (относительно данных всех травм).

Чаще всего травмы получают пары, которые любят, когда женщина более активна и принимает положение сверху. Соитие может закончиться переломом полового члена или его искривлением. Около половины всех травм были зафиксированы именно после позы «наездницы».

Догги-стайл – не менее востребованная поза, но именно в таком положении люди чаще всего получают травмы. Неестественный наклон может спровоцировать перелом полового члена. Опасаться стоит и женщинам. Глубокое проникновение может разорвать влагалище.

Большое значение имеет и физиологические особенности человека. Даже при выборе миссионерской позы женщина может получить травмы, если у нее короткий канал шейки матки. Кроме травм, высокий риск заболеть различными урогенитальными инфекциями.

Интегративный нутрициолог Анастасия Костомаха высказала мнение, что не менее опасным считается анальный секс. Отказываться от подобного эксперимента не стоит, если есть обоюдное желание партнеров, но важно выполнять определенные рекомендации: всегда пользоваться презервативами.

«Даже нормальная микрофлора кишечника не дружит с флорой уретры полового члена. Обмен этими микроорганизмами крайне нежелателен и потребует терапии антибиотиками, особенно если партнер из анального отверстия «отправится» напрямую во влагалище», — пояснила собеседница NewsNN.

Хирург-уролог Марк Гадзиян рассказал корреспонденту издания «Подмосковье сегодня», что приводит к перелому полового члена, а также как долго приходится реабилитироваться после травмы.