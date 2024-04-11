Названы правила приготовления вкусного шашлыка

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Медиаархив Подмосковья

Фото: [Медиаархив Подмосковья]

При выполнении пяти простых правил, шашлык получится вкусным, сочным и дожаренным, сообщает newstracker.ru.

Первое правило — нарезать мясо на куски средней величины. Слишком маленькие куски достаточно быстро прожарятся и высохнут. Готовое блюдо не будет сочным. Слишком большие куски могут полностью не прожариться. Оптимальный размер 5 см (в длину и ширину). Желательно, чтобы все куски были одинакового размера. Это гарантирует равномерную прожарку.

Второе правило — при нанизывании мяса на шампур необходимо оставлять промежутки между кусочками. Во-первых, такие кусочки после приготовления будет легче снимать с шампура. Во-вторых, мясо прожарится равномерно. Между шампурами место оставлять не нужно, чтобы не проходил воздух и блюдо не сгорало. От углей до шампуров должно оставаться примерно 10 — 15 см.

Pxhere.com

Фото: [Pxhere.com]

Третье правило — тщательно выбирать дрова. Идеальный вариант — береза. Сосна, например, быстро прогорит, но углей практически не останется. Плодовые деревья придадут специфический вкус мясу.

Четвертое правило — следить за временем приготовления. Если необходимо проверить готовность блюда, то один кусочек надо снять и разрезать на тарелке. Не стоит разрезать кусок на шампуре или прокалывать его ножом. Тогда из него вытечет сок.

Пятое правило не есть шашлык сразу. Дать мясу немного «отдохнуть». Блюдо подают на стол примерно через 10 минут после приготовления.

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