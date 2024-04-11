Названы правила приготовления вкусного шашлыка

Первое правило — нарезать мясо на куски средней величины. Слишком маленькие куски достаточно быстро прожарятся и высохнут. Готовое блюдо не будет сочным. Слишком большие куски могут полностью не прожариться. Оптимальный размер 5 см (в длину и ширину). Желательно, чтобы все куски были одинакового размера. Это гарантирует равномерную прожарку.

Второе правило — при нанизывании мяса на шампур необходимо оставлять промежутки между кусочками. Во-первых, такие кусочки после приготовления будет легче снимать с шампура. Во-вторых, мясо прожарится равномерно. Между шампурами место оставлять не нужно, чтобы не проходил воздух и блюдо не сгорало. От углей до шампуров должно оставаться примерно 10 — 15 см.

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Третье правило — тщательно выбирать дрова. Идеальный вариант — береза. Сосна, например, быстро прогорит, но углей практически не останется. Плодовые деревья придадут специфический вкус мясу.

Четвертое правило — следить за временем приготовления. Если необходимо проверить готовность блюда, то один кусочек надо снять и разрезать на тарелке. Не стоит разрезать кусок на шампуре или прокалывать его ножом. Тогда из него вытечет сок.

Пятое правило — не есть шашлык сразу. Дать мясу немного «отдохнуть». Блюдо подают на стол примерно через 10 минут после приготовления.

Россияне особенно любят открывать сезон пикников и приготовления шашлыка в период майских праздников. Ранее мы сообщали, что в подмосковных лесах будут созданы специальные пикниковые зоны.