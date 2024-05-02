Сразу шесть подмосковных компаний участвуют в Кантонской ярмарке в Китае

Производители солений, сладостей, мясной и рыбной продукции, а также предприятия, выпускающие напитки стали участниками крупной ярмарки в Гуанчжоу в Китае. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Так, в число компаний, ставших участниками ярмарки, вошли: производитель мороженого и молочной продукции ООО «Иль Мио Мороженко» из Солнечногорска, ЛВЗ Долгопрудный и ВКЗ Шереметьевский из Долгопрудного, выпускающая рыбную продукцию и полуфабрикаты ООО «Фуд Тим» из Дмитрова, компания ООО «Смарт» из Долгопрудного, выпускающая маринованные соления, а также производитель мясных полуфабрикатов ООО «Щелковский МПК» из Щелково.

Примечательно, что содействие компаниям-участникам оказал Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области (Фонд поддержки ВЭД МО). Для них был подготовлен коллективный стенд, позволивший предприятиям представить свою продукцию. В рамках мероприятия для представителей компаний также провели ряд встреч с потенциальными бизнес-партнерами.

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