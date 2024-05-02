Юрист Габович: законом не запрещается жарить шашлык

Адвокат Антон Габович пояснил, в чем заключается запрет на приготовление шашлыков на природе, сообщает rostovgazeta.ru .

«Законом не запрещается жарить шашлык. Ограничивается лишь разведение огня на открытой местности», — подчеркивает юрист.

Юрист пояснил, что закон России не запрещает жителям всех регионов жарить шашлык или готовить еду на костре. Делать это позволено на специально отведенных площадках. Запрет связан с введением особенного противопожарного режима. Так, в Ростовской области режим будет действовать до 20 октября. На протяжении этого периода готовить любые блюда на мангале или открытом огне на природе запрещено.

«Этот режим вводится ежегодно для того, чтобы снизить число пожаров», — рассказал собеседник RostovGazeta.

Разведение огня на открытой местности часто приводит к возгораниям, что негативно отражается на состоянии окружающей среды и безопасности людей.

Руководитель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов ранее рассказал, что за разведение костров на территории лесных массивах в этом сезоне жителям Подмосковья придется заплатить увеличенную сумму штрафа. Горожанам также напомнили об опасности пала травы.

Ранее мы сообщали, что нутрициолог Татьяна Парамонова рассказала секреты приготовления полезного и вкусного шашлыка.