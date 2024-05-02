Проверки аттракционов усилили в Московской области в связи с праздниками
Фото: [Пресс-служба Минэкологии МО]
В преддверии первых майских праздников сотрудники Управления Гостехнадзора Московской области проверили техническое состояние и эксплуатацию аттракционов, расположенных в парках культуры и отдыха в Домодедово, Ступино, Дмитрове, Пушкинском, Одинцовском и других округах, сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области. Нарушения по итогам мероприятий выявлены не были.
«Контрольные мероприятия по соблюдению обязательных требований при эксплуатации аттракционов в выходные и праздничные дни будут проведены во всех городских округах Московской области. Особенно важно контролировать деятельность парков развлечений в праздничные дни, когда поток посетителей велик и желающих прокатиться на аттракционах много», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
В общей сложности на прошлой неделе специалисты проверили работы 40 аттракционов. Министр подчеркнул, что такая работа позволяет обеспечить безопасность граждан, поэтому проверки усиливают в праздничные дни.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.