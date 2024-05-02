Проверки аттракционов усилили в Московской области в связи с праздниками

«Контрольные мероприятия по соблюдению обязательных требований при эксплуатации аттракционов в выходные и праздничные дни будут проведены во всех городских округах Московской области. Особенно важно контролировать деятельность парков развлечений в праздничные дни, когда поток посетителей велик и желающих прокатиться на аттракционах много», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.