Специальные пикниковые зоны создадут в лесах Подмосковья

В подмосковных лесах будут созданы специальные пикниковые зоны. Проголосовать за организацию таких мест отдыха можно на портале «Добродел» до середины апреля.

Как отметили в Комитете лесного хозяйства Московской области, основной причиной возникновения природных пожаров является человеческий фактор. Вероятность возгорания можно значительно снизить, если отдыхать, в том числе жарить шашлыки, в специально оборудованных местах.

Председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов, слова которого приводит пресс-служба ведомства, отметил, что для пилотных проектов по созданию пикниковых зон выбрали наиболее пожароопасные округа.

«Там, где происходило больше всего пожаров за последние три года и где возгорания случались в пятикилометровой зоне от городов, вблизи водоемов, то есть в местах традиционного массового отдыха граждан», — уточнил он.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в регионе будут расчищены почти тридцать водоемов.