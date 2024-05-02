Украинская армия поменяла тактику своих ударов по российским объектам

ВСУ перешли к смене своей тактики при ударах по различным объектам в российских регионах. Это отметил telegram-канал Baza.

Украинские военные стали заметно чаще наносить удары по объектам, расположенным на железной дороге. В частности, они пытаются обесточить железнодорожные линии, чтобы прервать сообщение с их помощью.

«Только за одну ночь были атакованы тяговые и трансформаторные подстанции в Орловской и Курской областях», - указали авторы микроблога.

Разница по времени между этими двумя ударами составила всего пятнадцать минут. Благодаря атакам задержалось движение поездов, которые двигались из Москвы в Белгород и Льгов. А всего за прошедшую ночь российские военные сбили 12 беспилотных летательных аппаратов ВСУ, это произошло в пяти регионах.