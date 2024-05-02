Подрядчика на проектирование и строительство детской поликлиники определили в подмосковном Звенигороде

ООО «Техноконцепт» по итогам соответствующего конкурса будет заниматься проектированием и строительством детской поликлиники в Звенигороде Одинцовского округа, она будет рассчитана на 220 посещений в смену. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.