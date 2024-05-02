Подрядчика на проектирование и строительство детской поликлиники определили в подмосковном Звенигороде
Фото: [Пресс-служба Минстроя МО]
ООО «Техноконцепт» по итогам соответствующего конкурса будет заниматься проектированием и строительством детской поликлиники в Звенигороде Одинцовского округа, она будет рассчитана на 220 посещений в смену. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
Работы проведут в рамках региональной госпрограммы по строительству объектов социальной инфраструктуры. В поликлинике появятся педиатрическое отделение, клинико-диагностическая лаборатория, кабинеты неотложной помощи и восстановительного лечения, зоны ожидания и детские игровые зоны. Кроме того, в медучреждении установят современное оборудование. Завершить работы планируют в 2025 году.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.