Подрядчика на проектирование и строительство детской поликлиники определили в подмосковном Звенигороде

Общество

Фото: [Пресс-служба Минстроя МО]

ООО «Техноконцепт» по итогам соответствующего конкурса будет заниматься проектированием и строительством детской поликлиники в Звенигороде Одинцовского округа, она будет рассчитана на 220 посещений в смену. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проведут в рамках региональной госпрограммы по строительству объектов социальной инфраструктуры. В поликлинике появятся педиатрическое отделение, клинико-диагностическая лаборатория, кабинеты неотложной помощи и восстановительного лечения, зоны ожидания и детские игровые зоны. Кроме того, в медучреждении установят современное оборудование. Завершить работы планируют в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.

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