Ремонт более 700 входных групп многоквартирных домов провели в Подмосковье в мае 2025 года
В Подмосковье за месяц отремонтировали более 700 входных групп МКД
Фото: [Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО]
В Подмосковье за май 2025 года провели ремонт более 700 входных групп многоквартирных домов. Об этом рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
В частности, специалисты привели в порядок козырьки подъездов, ступени, перила, пандусы и двери.
Работы прошли в Одинцово, Балашихе, Химках, Королеве, Люберцах, Реутове, Красногорске.
Как напомнили в министерстве, выполнение работ находится на контроле инспекторов. В числе требований к входным группам — перила высотой 900 мм, информационная табличка у входа в подъезд, освещение.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно иметь диалог с жителями касательно хода капремонта в домах.