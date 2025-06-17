Ремонт более 700 входных групп многоквартирных домов провели в Подмосковье в мае 2025 года

Фото: [ Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО ]

В Подмосковье за май 2025 года провели ремонт более 700 входных групп многоквартирных домов. Об этом рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В частности, специалисты привели в порядок козырьки подъездов, ступени, перила, пандусы и двери.

Работы прошли в Одинцово, Балашихе, Химках, Королеве, Люберцах, Реутове, Красногорске.

Как напомнили в министерстве, выполнение работ находится на контроле инспекторов. В числе требований к входным группам — перила высотой 900 мм, информационная табличка у входа в подъезд, освещение.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно иметь диалог с жителями касательно хода капремонта в домах.