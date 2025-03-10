В королевских военно-воздушных силах Великобритании образовался дефицит пилотов, сообщила газета Daily Mail со ссылкой на внутренний документ ВВС.

По данным издания, в документе предложен способ борьбы с кадровым дефицитом путем привлечения сотрудников из других подразделений. Значения не имеет, что ранее они считались непригодными для этой профессии. В документе указано, что ВВС требуется большее количество пилотов.

По данным газеты, дефицит пилотов образовался из-за дискриминации белокожих сотрудников. Ранее СМИ получили доступ к секретным данным, согласно которым 31 белому мужчине ВВС выплатили компенсацию за дискриминацию. Предполагается, что утечка информации произошла целенаправленно. В ВВС хотели таким образом принудить мужчин покинуть занимаемые должности. Вакантные места были бы распределены между представителями этнических меньшинств и между женщин.

Издание направило запрос в ВВС. Газете ответили, что для выполнения текущих операций в штате имеется достаточное количество пилотов. Кроме того, сокращение времени обучения оптимизировало прием заявок соискателей.

Ранее сообщалось, что двух британских дипломатов лишили аккредитации в РФ из-за шпионажа.