Названы причины повышения стоимости обслуживания газового оборудования после 1 января

В АО «Газпром газораспределение Оренбург» рассказали, почему с 1 января горожане начнут получать квитанции с большими суммами за оплату газа, сообщает 56orb.ru .

С 1 января в городах РФ заниматься обслуживанием газового оборудования начнут новые поставщики. До этого времени жителям необходимо заключить с новой компанией договор.

«1 сентября 2023 года вступил в силу Федеральный закон от 18.03.2023 №71-ФЗ и ряд иных нормативно-правовых актов, которыми внесены изменения в сферу оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (далее — ВДГО/ВКГО). Теперь деятельность по техническому обслуживанию ВДГО/ВКГО вправе осуществлять специализированная организация, наделенная статусом газораспределительной организации.», - прокомментировали редакции 56orb.ru в компании «Газпром газораспределение Оренбург».

В некоторых городах услуги повышаются из-за присутствия компании-монополиста, к такому мнение пришла редакция 56orb.ru. Жителям Омска придется платить АО «Газпром газораспределение Оренбург». Выбрать другую невозможно.

В омской компании рассказали, что цена формируется с учетом того, сколько газового оборудования установлено в конкретной квартире. Жителей предупредили, что у собственников недвижимости в одном доме суммы в квитанциях будут совершенно разные.

«Приказом Минстроя России от 29.05.2023 №387/пр утверждены Методические указания по расчету размера платы за техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования (далее — ВКГО) в многоквартирном доме, а также за техническое обслуживание внутридомового газового оборудования (далее — ВДГО) в жилом доме, согласно которым, начиная с 01.09.2023 порядок расчета платы за техническое обслуживание ВКГО/ВДГО изменен.», - прокомментировали редакции 56orb.ru в компании «Газпром газораспределение Оренбург».

Поставщик отметил, что граждане вправе требовать от сотрудников качественных услуг. Специалисты должны проверять работу газового оборудования и при необходимости отвечать на любые поставленные вопросы.

Ранее эксперты пояснили, что именно изменится для россиян с 1 января 2024 года после того, как в силу вступят новые правила по обслуживанию газового оборудования.