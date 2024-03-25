Названы причины, зачем мошенники сбрасывают звонок

Первая причина — проверка номера. Часто недобросовестные сотрудники банков или мобильных операторов сливают в сеть базы данных с информацией о номере и его владельце. Нередко мошенники проверяют, актуальный ли еще номер. Не исключено, что базу будут использовать для преступных целей. Иногда номера проверяют роботы, поэтому звонки могут поступать на протяжении длительного времени.

Вторая причина — ожидание ответного звонка. Мошенник надеется, что человек перезвонит. С его счета могут снять деньги за входящий звонок. Или же абоненту придется прослушать рекламную информацию.

Третья причина — записать голос. Эксперты утверждают, что мошенники могут записать голос и потом оформить кредит, например. Не все согласны с подобным предположением. Если человек не занимает руководящую должность или не входит в список богачей мира, вряд ли ему стоит переживать.

Не отвечать на звонки с незнакомых номеров не стоит. Можно пропустить важное сообщение. Эксперты советуют, не заводить диалог с посторонними, без объяснений разъединять разговор.

Психолог Дарья Дугенцова ранее высказала мнение, что детям важно объяснять правила безопасного поведения с мошенниками.