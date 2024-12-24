Названы регионы, в которых до 2031 года Кабмин РФ запретит майнинг

В распоряжение ТАСС попал документ, подготовленный Кабмином. В нем указаны 10 регионов, на территории которых жителям будет запрещено заниматься майнингом до 2031 года.

Агентство отметило, что вошедшие в документ регионы — это предварительный перечень. Депутаты не исключают, что в документ будут вносить коррективы. В настоящее время в него вошли регионы, на территории которых будет запрещен майнинг. Кроме того, выделены области, в которых осуществление майнинга цифровой валюты будет ограничено. При выборе субъектов РФ авторы документа учитывали баланс энергопотребления, который соотносили с учетом запросов промышленности в регионе.

«Запрет на осуществление майнинга цифровой валюты, в том числе участие в майнинг-пуле, в Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Чечне, Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях», — ТАСС ссылается на текст постановления.

Агентство сообщило, что в пики энергопотребления майнинг частично запретят в Иркутской области, Бурятии и Забайкальском крае. В частности, в 2025 году пики ожидаются в период с 1 января по 15 марта. В следующие годы действия распоряжения пики будут фиксировать в другие месяцы.

ТАСС отметил, что текст распоряжения изучит правительственная комиссия, специализирующаяся на развитии электроэнергетики. Предполагается, что специалисты могут внести некоторые изменения в перечень регионов или другие требования.

Ранее сообщалось, что Путин подписал закон о налогообложении криптовалют и майнеров.