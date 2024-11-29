Путин подписал закон о налогообложении криптовалют и майнеров

Согласно принятому закону, цифровая валюта будет классифицироваться как имущество. Это также относится к валюте, которая применяется для расчетов во внешней торговле в рамках экспериментального правового режима (ЭПР) в области цифровых технологий.

Майнинг и реализация цифровых валют не будут облагаться налогом на добавленную стоимость (НДС). Кроме того, организации, предоставляющие услуги по проведению сделок в рамках ЭПР, смогут не уплачивать налоги на свои услуги.

Операторы майнинговой инфраструктуры обязаны информировать налоговые органы о том, кто использует их услуги для выпуска криптовалюты. В случае, если такие данные не будут предоставлены вовремя, возможен штраф в размере 40 тыс. руб.

Что касается налога на доходы физических лиц (НДФЛ), то криптовалюта, полученная в результате майнинга, будет считаться доходом в натуральной форме.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области, а также в определенных районах Бурятии и Забайкальского края планируется введение запрета на майнинг криптовалют в осенне-зимний период до 2031 года.