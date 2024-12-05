Названы составы сборных на хоккейный турнир четырех наций, который пройдет без России

В четверг, 5 декабря, были объявлены окончательные составы на турнир четырех наций, в котором примут участие звезды НХЛ, сообщил «Спорт-Экспресс».

Турнир состоится в Монреале и Бостоне в период с 12 по 20 февраля. Сборные Канады, США, Финляндии и Швеции сообщили, кто из игроков войдет в состав команд для важной игры. Сборная России приглашена не была.

Матчи состоятся по правилам НХЛ. Победа в круговом турнире позволит двум сильнейшим командам выйти в финал. Обозреватель Михаил Зислис высказал мнение, что в состав каждой команды вошли сильнейшие игроки. Однако не исключает, что именно это и может стать проблемой для спортсменов. Все они привыкли к доминированию на льду.

В сборную Канады вошли Макдэвид, Кросби и Маккиннон, которых эксперты считают легендарными игроками. Однако обозреватель считает, что у сборной нет достойных вратарей. Тактику сборной США Михаил Зислис назвал мощной: мобильная оборона и разноплановая атака.

«Для финской сборной предстоящий турнир открывает новый период, в котором на тренерской скамейке не будет лучшего специалиста в ее истории Юкки Ялонена. Его преемник Антти Пеннанен известен только внутри страны, поэтому пока сложно представить, как он сумеет распорядиться составом», — написал обозреватель Зислис.

По мнению эксперта, готовность шведской сборной находится на высоком уровне. В обороне собраны звезды.

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