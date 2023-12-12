Названы три эффективных способа, как ехать по заснеженной дороге

В зимний период времени автомобилисты сталкиваются с тем, что машиной сложно управлять. Особенно возникают проблемы, если приходится длительное время ехать по заснеженной дороге. Эксперты назвали три главных правила для безопасного передвижения, сообщает novostivolgograda.ru .

Первое правило. Не стоит разгоняться. Важно выбрать определенную скорость и ехать только на данном режиме.

Второе правило. Не стоит обгонять другие машины на дороге. Если уже есть колея, то лучше ехать строго по ней. Во время обгона легко попасть в ближайший кювет. Лучше лишний раз не перестраиваться.

Третье правило. Выбирайте безопасную дистанцию с другими автомобилями. Тормозной путь увеличивается, поэтому лучше подстраховаться на случай форс-мажорной ситуации.

Иногда сложно начать движение, если машина стоит на заснеженном участке. Можно пробовать сначала двигаться немного вперед, а потом назад. Если раскачиваясь выехать не вышло, можно включить сразу вторую передачу и попробовать начать движение еще раз. Конечно, если есть возможность, лучше расчистить дорогу.

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