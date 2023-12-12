Названы три эффективных способа, как ехать по заснеженной дороге
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В зимний период времени автомобилисты сталкиваются с тем, что машиной сложно управлять. Особенно возникают проблемы, если приходится длительное время ехать по заснеженной дороге. Эксперты назвали три главных правила для безопасного передвижения, сообщает novostivolgograda.ru.
Первое правило. Не стоит разгоняться. Важно выбрать определенную скорость и ехать только на данном режиме.
Второе правило. Не стоит обгонять другие машины на дороге. Если уже есть колея, то лучше ехать строго по ней. Во время обгона легко попасть в ближайший кювет. Лучше лишний раз не перестраиваться.
Третье правило. Выбирайте безопасную дистанцию с другими автомобилями. Тормозной путь увеличивается, поэтому лучше подстраховаться на случай форс-мажорной ситуации.
Иногда сложно начать движение, если машина стоит на заснеженном участке. Можно пробовать сначала двигаться немного вперед, а потом назад. Если раскачиваясь выехать не вышло, можно включить сразу вторую передачу и попробовать начать движение еще раз. Конечно, если есть возможность, лучше расчистить дорогу.
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