«За что мы платим деньги»: Жители Петрозаводска жалуются на работу уборщиков снега

Жители Петрозаводска жалуются на то, что на улицах города совершенно не убирают снег. Несмотря на то, что населенный пункт считается столицей республики Карелия, пройти к парковочному месту невозможно. Чтобы идти по улице, необходимо предварительно протоптать дорожку, сообщает karelinform.ru .

«Дорогая администрация республики Карелия., а именно г. Петрозаводска, почему вы не чистите улицы? Район Тепличный, улицы Парниковая, Огородная, почему? За что мы платим деньги?», — пишут петрозаводчане.

Жители города активно обсуждают проблему в социальных сетях и выкладывают фото. От снега не очищают и дороги, по которым передвигаются транспортные средства. Система та же - необходимо дождаться, пока появится колея. Люди утверждают, что проблема актуальная для всех районов населенного пункта.

Один житель опубликовал фото, как пытается очистить парковочное место, чтобы выехать на работу.

«Как вам такой квест от УК «Комфорт»?», - таким образом пользователь социальной сети подписал фото с заснеженной парковкой

Жители также обратились с просьбой расчистить пешеходную зону на одной из улиц, где пройти уже совершенно невозможно. Горожане ионизируют, что летом уже само все растает, но не стоит перекладывать свою работу на солнце.

Жителей поддержали и люди из других населенных пунктов Карелии. Горожане пишут, что даже не представляют, как можно ходить по очищенным улицам. Местные жители самостоятельно прочищают некоторые зоны, но этого недостаточно для комфортного передвижения по улицам.

Ранее сообщалось, что в Московской области установили рекорд по выпавшему снегу.