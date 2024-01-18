Не бросать в контейнер и во дворе: существуют общепринятые правила, как выкидывать елку в России

ИА «Бел.Ру» провело опрос среди жителей Белгородской области, знают ли они, как правильно выкидывать елку из квартиры после новогодних праздников. Оказалось, большая часть респондентов не осведомлена о правилах выноса хвойных деревьев из своих жилищ, которые существуют в каждом городе России.

Отходы сосен и елок — это не продукт ТКО, поэтому сотрудники единого регионального оператора имеют законное право не вывозить их на полигоны. Данный вопрос входит в компетенцию муниципалитетов. Людей обязаны информировать, куда именно необходимо выбрасывать «новогодних красавиц».

Сотрудники ЦЭБе просят жителей не выкидывать деревья в мусорные контейнеры. Во время транспортировки они могут повредить некоторые механизмы. Ели и сосны просят оставлять в тех контейнерах, которые размещены во дворах для крупногабаритного мусора. В таком случае ответственность за вывоз растений берет на себя управляющая компания.

В некоторых городах РФ организовывают сбор елей и сосен на территориях ИЖС. Жителям сообщают, в какие дни можно приносить растения, оставляя их на специально отведенном участке. После деревья дробят, а потом утилизируют на полигоне.

«На момент публикации в опросе приняли участие 1238 человек. Из них 212 рассказали, что уже выбросили елку, у 472 респондентов новогоднее дерево ещё наряжено, а 362 человека ответили, что елку будут убирать после Крещения», — рассказывает ИА «Бел.Ру»

С целью сбережения хвойных деревьев некоторые россияне предпочитают покупать мини-ели, которые можно выращивать в горшках. Эксперт Анастасия Гаврилина поделилась правилами ухода за растениями.