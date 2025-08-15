Не дал сигареты: появились подробности гибели россиянина, которого насмерть забили подростки

В Нижнем Новгороде 15-летний парень и 13-летняя девочка забили до смерти мужчину после отказа дать им сигареты и телефон, сообщил newsnn.ru. Редакция собрала все подробности данного дела.

По информации СМИ, мужчина сообщил дочери, что возвращается домой. Его ждали дочь и супруга. Время шло, но дома он не появился. Жена выглянула в окно и увидела полицию во дворе. Сотрудники правоохранительных органов прибыли к телу ее супруга.

Согласно камерам видеонаблюдения, мужчина пытался сбежать от подростков. Они догнали его и нанесли удары ногами по голове и телу. Предположительно, он потерял сознание. Подростки обыскали мужчину, ничего не взяли и продолжили бить. Нападавшие — пациенты психоневрологического диспансера. Девочка проживает с бабушкой. Юноша из полной семьи. Его родителей ранее привлекали к ответственности из-за невыполнения обязанностей.

По информации СМИ, мужчина возвращался из магазина. Подростки попросили дать сигареты и телефон, чтобы позвонить. После отказа в просьбе начали наносить удары. Нападавший подросток занимался в частной школе, где получал уроки самбо. На эту информацию обратил внимание министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло.

«В связи с этим инцидентом, где, по предварительной информации, один из подростков занимался самбо в частном клубе, хочу еще раз подчеркнуть: вопрос контроля за деятельностью частных спортивных организаций стоит особенно остро. Мы не можем оставаться в стороне от того, как и чему обучают наших детей», — написал министр в своем телеграм-канале.

