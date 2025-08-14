Стал известен мотив убийства федерального судьи в Камышине

Предположительно, убийцей федерального судьи в Камышине является военнослужащий, прибывший на побывку домой. Об этом сообщил телеграм-канал Baza.

Согласно уточняемым данным, причиной жестокой расправы стала ревность со стороны военного. По версии следствия, он заподозрил свою супругу в связи с Василием Ветлугиным и устроил засаду возле здания Камышинского районного суда.

Преступник открыл огонь из ружья «Сайга», а затем совершил акт вандализма над телом убитого, вложив отсеченный орган в рот судье. В завершение, злоумышленник нанес смертельный удар ножом в глаз Ветлугину.

Ранее сообщалось, что тело мужчины было обнаружено на улице Советской.