Не дала поговорить — получил по машине: россиянин разбил авто и избил соседа после отказа экс-сожительницы

В Новокузнецке росгвардейцы задержали мужчину, устроившего дебош с повреждением чужого имущества и нападением на пенсионера. Инцидент произошел вечером в одном из домов на улице 40 лет ВЛКСМ, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным ведомства, сигнал о происшествии поступил от потерпевшего, находившегося в своей квартире. Он сообщил, что участник конфликта скрылся, и описал его приметы. Ориентировка позволила оперативникам быстро найти подозреваемого — 43-летнего мужчину с явными признаками алкогольного опьянения.

По предварительным данным, причиной дебоша стали личные мотивы. Мужчина пришел к бывшей сожительнице, но та отказалась с ним общаться. В ответ он повредил боковое зеркало ее автомобиля. Затем разгневанный визитер направился к матери женщины. На шум вышел 63-летний сосед, который попытался вмешаться. В ходе словесной перепалки дебошир ударил его по лицу, повредив зубной протез.

Задержанного передали полиции для дальнейшего разбирательства. Обстоятельства произошедшего выясняются, по итогам проверки будет принято процессуальное решение.

«Следует помнить, что для обеспечения личной и имущественной безопасности граждане могут установить в жилище кнопку тревожной сигнализации с выходом на централизованный охранный пульт», — отметили в ведомстве.

