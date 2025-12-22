Не доверяйте фото в солнечный день: депутат рассказал, как выбрать загородный участок

«Запросите в Росреестре актуальную выписку из Единого государственного реестра недвижимости. Этот документ покажет, кто является настоящим собственником, нет ли на участке или доме ограничений, запрещений, залога или судебных споров», — посоветовал депутат.

Депутат рекомендует потенциальному покупателю провести аудит всей правоустанавливающей документации на земельный участок и расположенные на нем строения. Важно удостовериться в законности происхождения каждого объекта и его соответствии разрешенному виду использования земли.

«Не экономьте на услугах юриста, который специализируется на недвижимости. Его профессиональный взгляд поможет избежать скрытых рисков», — отметил депутат.

Вторым критически важным этапом парламентарий назвал проверку бенефициаров и историю владения: необходимо установить личность продавца и выяснить, не обременена ли собственность долями третьих лиц. Если имущество находится в долевой собственности, обязательным условием является личная встреча с каждым совладельцем и получение от них нотариально заверенного согласия на сделку.

«Уточните у правления СНТ, нет ли у продавца неоплаченных членских или целевых взносов. В противном случае эти долги могут перейти новому хозяину», — отметил парламентарий.

Для формирования объективной картины депутат рекомендует посетить участок в разное время суток и в различную погоду — после дождя можно выявить проблемы с подтоплением или состоянием кровли, которые в сухой солнечный день остаются незаметными.

«Обратите внимание на фундамент, стены, крышу дома. Проверьте, как работает электричество, отопление, есть ли вода и куда отводятся стоки. Не поленитесь поговорить с соседями», — посоветовал Никита Чаплин.

