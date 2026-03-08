Прощай, плацкарт: РЖД меняет вагоны на поезда будущего с 2026 года

Российские железные дороги готовятся к революции, которая изменит представление о путешествиях в плацкарте. Как пишет 110km.ru , с 2026 года закупка традиционных плацкартных вагонов прекратится. Им на смену придут принципиально новые одноэтажные составы, разработанные с учетом всех современных требований к комфорту. Это не просто замена старого парка, а стратегический шаг, который затронет миллионы пассажиров.

Новые вагоны — это фактически мини-отель на колесах. Каждый состав будет состоять из двух вагонов, соединенных герметичным переходом. В одном из них разместится сервисная зона с вендинговыми аппаратами и, что особенно удивительно для бывшего плацкарта, душевой кабиной. Обслуживать такую сцепку будет всего один проводник, что снизит издержки и, возможно, повысит качество сервиса за счет меньшей нагрузки на персонал.

Внутреннее убранство тоже обещает удивить пассажиров. В каждом купе появится система индивидуальной регулировки температуры, спальные полки станут шире, а количество туалетов увеличится — для дальних маршрутов это настоящая революция. Кроме того, места оборудуют USB-розетками, сенсорными панелями управления и светодиодной подсветкой. Разработчики обещают серьезно поработать над вибро- и звукоизоляцией, чтобы ночные переезды перестали напоминать соревнование по громкости храпа соседей.

Старые плацкартные вагоны не исчезнут с путей в одночасье. Их ждет глубокая модернизация с обновлением интерьера и оборудования. Но выбор станет богаче: пассажиры смогут решить, ехать ли в привычном, хоть и обновленном, плацкарте или опробовать новинку. В новых составах появится три типа купе: четырехместное по тарифу плацкарты, одноместное по тарифу купе и настоящие апартаменты — купе повышенной комфортности с индивидуальной туалетной комнатой, почти как в СВ.

Эксперты считают, что такие перемены способны перетянуть на железную дорогу клиентов, которые раньше предпочитали самолеты или автобусы. В РЖД делают ставку на дизайн и технологии, чтобы путешествие начиналось не с прибытия в пункт назначения, а с момента посадки в поезд. Новая эра российских железных дорог обещает быть комфортной, технологичной и, главное, душевной — даже без привычного слова «плацкарт».

