«Не дышит без ИВЛ»: состояние впавшей в кому в Таиланде туристки из Крыма ухудшилось

В одном из медицинских учреждений Таиланда находится женщина из Крыма, чье состояние оценивается как крайне тяжелое. Речь идет о Екатерине Пановой — жительнице города Саки, которая приехала в королевство на отдых. Сейчас она лежит в реанимации госпиталя Чонбури и не может обходиться без аппарата искусственного дыхания. Информацию об этом распространила представитель волонтерского движения россиян в Таиланде Светлана Шерстобоева.

Как выяснилось, Екатерина передвигается на коляске. В Паттайю она отправилась вместе со своей сестрой. Там женщине провели стоматологическую операцию — удаляли зуб мудрости. Вскоре после вмешательства она потеряла сознание и до сих пор не пришла в себя. Волонтеры отмечают: строить какие-либо предположения о том, когда пациентка сможет вернуться в Россию или пойдет на поправку, пока рано.

«Состояние Кати, по словам ее сестры, ухудшилось. Если раньше она неосознанно открывала глаза, то сейчас вообще никак не реагирует, уходит в кому глубже. Сегодня врачи попытались снять ее с ИВЛ, но неудачно. Катя сама не дышит, попытка была пустая, ее опять перевели на ИВЛ», — сказала Шерстобоева.

