Не фантастика: на спутнике Сатурна идут процессы, схожие с ранними этапами жизни на Земле

Результаты исследования, опубликованные в журнале Icarus, свидетельствуют о том, что химическая эволюция на ледяном спутнике Сатурна диаметром около 500 километров может протекать по пути, напоминающему процессы на ранней Земле, сообщил PROGORODCHELNY.

Энцелад, ледяная луна Сатурна, уже давно находится в фокусе научного интереса. Ученые считают, что горячая вода в недрах спутника способна генерировать простейшие органические строительные блоки. Это открытие укрепляет позиции Энцелада, наряду с Европой и Титаном, в качестве одного из главных претендентов на обнаружение следов внеземной жизни в пределах Солнечной системы.

Международная группа исследователей во главе с учеными Токийского технологического института смоделировала условия внутренней среды спутника. Ученые воссоздали раствор, имитирующий предполагаемый состав гейзеров, куда входили вода, аммиак, метан и ряд других простых соединений.

Смесь была помещена в герметичные камеры, где подвергалась нагреву до 150°C при высоком давлении, а затем резко охлаждалась и замораживалась, что повторяло естественные температурные циклы в ледяной оболочке спутника.

«Более сложные молекулы воспроизвести пока не удалось, и исследователи предполагают, что они могли возникнуть при еще более высоких температурах на дне океана или оставаться реликтовыми со времени формирования Энцелада», — указано в статье.

Ранее ученый Петрукович заявил, что на планете произошел первый с 2000 года радиационный шторм высшей категории S4.