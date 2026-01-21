Ученый заявил, что на планете произошел первый с 2000 года радиационный шторм высшей категории S4

На Земле был зафиксирован редкий космический феномен — радиационный шторм высшего уровня S4, первый за последние 24 года. Поток солнечных протонов, движущихся с огромной скоростью, превысил отметку в 10 тыс. единиц. Как пояснил в интервью « Вечерней Москве » директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович, это проникающая радиация, способная повредить вещество.

По его словам, однако, несмотря на внушительную амплитуду, явление не является аномальным с точки зрения физики Солнца. Дело в том, что два предыдущих солнечных цикла были необычно слабыми, поэтому нынешний мощный всплеск выглядит особенно контрастно. Главная опасность такого шторма — для космической инфраструктуры. Поток протонов может повредить чувствительную электронику на спутниках и орбитальных аппаратах, хотя они и проектируются с расчетом на подобные воздействия.

Ученый отметил, что для жизни на самой Земле шторм не представляет угрозы. Мощное магнитное поле планеты и плотная атмосфера служат надежным щитом, полностью останавливая опасную радиацию. К тому же в конкретном потоке, как отметил ученый, было мало протонов сверхвысоких энергий, способных проникнуть глубже.

По его мнению, редкое событие стало важным напоминанием о динамичной природе нашей звезды. Итогом его наблюдения станут не тревожные сводки, а ценные данные для ученых, которые помогут лучше прогнозировать поведение Солнца и защищать космические технологии в будущем.

Ранее астрономы выяснили, почему астероиды класса С не выживают после сближения с Солнцем.