Врач назвал простой способ прийти в форму после новогодних каникул

После долгих праздничных застолий многие сталкиваются с желанием быстро вернуть форму, но резкие ограничения часто приносят больше вреда, чем пользы. Врач-диетолог Дмитрий Семирягов в интервью радио Sputnik предложил взять на вооружение мягкий и эффективный метод — «правило тарелки», который помогает без стресса привести питание в порядок после новогоднего «загула».

По его словам, суть этого подхода в его простоте и универсальности: вам не нужно скрупулезно считать калории или отказываться от целых групп продуктов. Достаточно мысленно разделить свою тарелку на три части. Половину ее площади должны занимать овощи, желательно свежие, например, салат или огурцы. Четверть отводится под белковую пищу — рыбу, курицу, яйца или морепродукты. Оставшуюся четверть заполняют сложными углеводами, такими как гречка, бурый рис или цельнозерновые макароны. Дополнением служат полезные жиры: горсть орехов, семена или ложка оливкового масла.

Медик пояснил, что такой рацион, собранный три-четыре раза в день, обеспечивает организм всеми необходимыми нутриентами и плавно перезапускает метаболизм без чувства голода. Важный нюанс, который отмечает специалист, — соусы и заправки лучше подавать отдельно, это простой способ незаметно снизить избыточные калории. Главный принцип — умеренность, а не строгие запреты: можно позволить себе практически любые продукты, но в правильной пропорции.

По его мнению, «правило тарелки» становится не просто диетой, а логичным инструментом для возвращения к здоровому ритму. Итог его применения — не только постепенное снижение веса, но и формирование осознанного подхода к еде. Вместо изнурительных ограничений организм получает сбалансированное питание, которое помогает мягко выйти из праздничного режима, сохранив энергию и хорошее самочувствие.

Ранее были названы способы справиться с послепраздничной ленью на работе.