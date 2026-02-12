Не город, а сплошная лужа: репортаж с улиц Кемерова, где машины буксуют, а пешеходы тонут в снежном «киселе»

Лужи, снежная каша и рыхлый серый «кисель» под ногами — корреспондент VSE42.Ru прошелся по улицам Кемерова и рассказал о ситуации в городе после потепления.

По информации издания, улицы и пешеходные зоны превратились в сплошное мокрое месиво, вдоль дорог образовались глубокие промоины из подтаявшего снега. Автомобили с трудом форсируют лужи, а прохожие вязнут в слякоти по щиколотку.

По данным издания, передвигаться по городу сложно всем. На парковках образовались огромные лужи, обойти которые практически невозможно. Обочины просели. Машинам приходится объезжать глубокие колеи. Подтаявшие сугробы сужают проезды. Во дворах транспорт буксует в мокром снегу.

«Пешеходам сейчас приходится особенно тяжело. Тротуары покрыты рыхлой серой массой – смесью воды, снега и льда. В некоторых местах – глубокие лужи, которые сложно обойти», — отметила корреспондент VSE42.Ru.

По данным издания, снежный покров утратил былую легкость — он набух влагой, осел и превратился в вязкую массу, в которой утопают ноги. Каждый шаг дается с усилием: подошвы скользят по размякшей поверхности, а обувь промокает практически мгновенно. Дворы изрезаны глубокими колеями, преодолеть которые непросто даже физически крепким взрослым, а для детей и пожилых людей такая дорога становится настоящим испытанием.

