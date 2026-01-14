Скандал в соцсетях: активистка ЛДПР ответила матом на критику фото и пристыдила хейтеров

В соцсетях разразился скандал вокруг липецкой активистки ЛДПР Натальи Богдановой. Причиной стали откровенные фотографии, которые она публикует в открытом доступе, и ее резкая реакция на критику в комментариях. На недовольных ее поведением пользователей женщина не стесняется отвечать с использованием мата и оскорблений.

«Я на *** пошлю кого угодно», — заявила она в одном из ответов.

36-летняя Богданова, ранее пробовавшая себя в модельном бизнесе, ведет две публичные страницы: одну — для делового общения, другую — для личных фото. На последней она регулярно выкладывает снимки в бикини и откровенных нарядах, что и вызывает волну негодования.

Особенно возмутила общественность фотография, где Богданова позировала со своим удостоверением члена избирательной комиссии Задонского округа. После коллективной жалобы местных жителей снимок пришлось удалить.

Сама активистка считает, что вся критика лишь отголоски зависти. Она не видит в своих публикациях ничего предосудительного и заявляет о праве гордиться своей внешностью.

«Иметь такие данные, как у меня, не значит быть той, кто стоит на панели», — подчеркивает Богданова.

В своих объяснениях она резко отзывается о критиках: «Сидят там, например, Вася, Петя, Маня, которые ничего не делают и пьют пиво со своими бичами на лавке, и пытаются меня как-то оскорбить, понимаете?»

В Сети разгорелись жаркие споры: одни требуют привлечь ее к ответственности, другие защищают право на свободу самовыражения. Пользователи возмущены: «Вдвойне страшно, когда такие люди идут во власть», «Как еще не уволили за такую пошлость?» В то же время находятся и те, кто напоминает о границах между личной и публичной жизнью.