«Не хотел делиться с внучкой»: россиянин пытался лишить своего мертвого сына отцовства

По информации издания, мужчина не захотел делить имущество, оставшееся после смерти сына, с его дочерью. Чтобы добиться своего, дедушка решил оспорить отцовство покойного.

В суде Нижневартовска истец настаивал: сын не был биологическим отцом девочки и давно с ней не общался. Однако правовые нормы оказались на стороне ребенка. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Югры, запись об отце была внесена в документы не на основании совместного заявления родителей, не состоявших в браке, а в соответствии с другой статьей Семейного кодекса. Закон не позволяет оспаривать такое отцовство по требованию наследника, в данном случае — дедушки.

Таким образом, внучка сохранила право на долю в наследстве, а попытка родственника обойти закон успехом не увенчалась.

«Поскольку родители ребенка на момент его рождения были женаты, запись об отце была внесена на основании презумпции добросовестности. А вот оспорить такую запись по требованию наследника (дедушки) закон не позволяет», — сообщили в пресс-службе судов округа.

