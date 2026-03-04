«Не хотел делиться с внучкой»: россиянин пытался лишить своего мертвого сына отцовства
В ХМАО мужчина пытался через суд лишить своего мертвого сына отцовства
Фото: [Медиасток.рф]
Житель Ханты-Мансийского автономного округа попытался лишить внучку наследства через суд, сообщил muksun.fm.
По информации издания, мужчина не захотел делить имущество, оставшееся после смерти сына, с его дочерью. Чтобы добиться своего, дедушка решил оспорить отцовство покойного.
В суде Нижневартовска истец настаивал: сын не был биологическим отцом девочки и давно с ней не общался. Однако правовые нормы оказались на стороне ребенка. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Югры, запись об отце была внесена в документы не на основании совместного заявления родителей, не состоявших в браке, а в соответствии с другой статьей Семейного кодекса. Закон не позволяет оспаривать такое отцовство по требованию наследника, в данном случае — дедушки.
Таким образом, внучка сохранила право на долю в наследстве, а попытка родственника обойти закон успехом не увенчалась.
«Поскольку родители ребенка на момент его рождения были женаты, запись об отце была внесена на основании презумпции добросовестности. А вот оспорить такую запись по требованию наследника (дедушки) закон не позволяет», — сообщили в пресс-службе судов округа.
Ранее юрист Терновцов рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», как родственникам распознать фиктивный брак с участником СВО.