Вышла замуж ради выплат: как родственникам распознать фиктивный брак с участником СВО

Брак участника СВО, оформленный в спешке и скрытый от семьи, может оказаться фиктивным и повлиять на долю выплат и наследства в пользу «новоиспеченной супруги». Какие признаки должны насторожить и как действовать родным в такой ситуации, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал руководитель правовой службы Комитета семей воинов Отечества (КСВО), член Общественной палаты РФ, автор федерального проекта «Правомобиль» Александр Терновцов.

По его словам, вопрос о действительности брака чаще всего встает уже после гибели или пропажи без вести военнослужащего, когда узнать его позицию невозможно. Подозрения появляются, если брак заключен непосредственно накануне подписания контракта или в период службы, а родные до этого о «супруге» ничего не знали. С точки зрения закона фиктивным считается союз, зарегистрированный без намерения создать семью, а исключительно ради выгоды — выплат, наследства, льгот.

«Маячками» для семьи могут быть регистрация брака незадолго до ранения или гибели при полном отсутствии совместной жизни, отсутствие знакомства супруги с родней, друзьями, сослуживцами, спешка и секретность при оформлении, а затем столь же быстрое обращение за выплатами, попытки ограничить доступ семьи к документам и общаться только через представителей, пояснил юрист.

«Сам по себе факт быстрого и „тихого“ брака еще не доказывает мошенничество — признать союз недействительным может только суд, оценивая совокупность обстоятельств и свидетельских показаний», — подчеркнул эксперт.

Если у родных погибшего бойца есть основания подозревать фиктивность, Терновцов посоветовал не вступать в прямой конфликт с супругой и не выносить ее личные данные в публичное пространство. Сначала нужно собрать доказательства: показания близких и сослуживцев о раздельном проживании и отсутствии общего быта, документы, подтверждающие отсутствие совместной регистрации и общих финансов, переписку и фото, из которых видно, что семейной жизни фактически не было, сведения о действиях, свидетельствующих о корыстной цели (быстрое оформление выплат, попытки переписать имущество).

Далее, по его словам, важно уведомить органы, распределяющие выплаты, — военкомат, Минобороны, Социальный фонд, соцзащиту — о наличии спора и попросить не производить окончательное распределение средств до выяснения законности брака. Параллельно родным нужно обратиться в прокуратуру с просьбой провести проверку и при выявления факта «фиктивности брака» подать иск о признании брака недействительным как фиктивного: по закону инициировать такое дело вправе прокурор или супруг, который не знал о фиктивности союза, а родители и дети бойца напрямую этого сделать не могут.

На этом фоне обсуждаемый в Госдуме законопроект, расширяющий круг лиц, которые смогут сами оспаривать брак участника СВО, вызвал у эксперта серьезные опасения.

«По опыту правовой службы КСВО, до 90% обращений о „фиктивных браках“ — это не реальные мошеннические схемы, а затяжные семейные конфликты и непринятие новой супруги», — отметил он.

Поэтому, считает Терновцов, эффективнее использовать уже существующие правовые механизмы через прокуратуру и суд, чем открывать дополнительный канал для обострения внутрисемейных споров вокруг вдов погибших бойцов.

