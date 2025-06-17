Президент напомнил, что животноводческие фермы было решено преобразовать в животноводческие молочно-товарные комплексы. Предприятия соблюдают требуемые нормы. Лукашенко отметил, что производство молока — это прибыльное дело. Жителям республики необходимо понять, что для благополучного развития страны необходимо ответственно работать. Важно развивать Белоруссию и добиваться прибыли.

По мнению Лукашенко, добиться успеха в данной сфере можно, выполняя два требования. Во-первых, соблюдать на предприятиях военную дисциплину. Во-вторых, не нарушать технологии. Тогда страна будет получать качественную продукцию. Президент призвал подходить к работе честно.

«Повторяю еще раз: не хотите в окопах сидеть, в грязи вшей плодить — давайте работать. <…> Если не хотим войны, значит, надо работать правильно», — заявил Лукашенко.

По мнению президента, в Беларуси есть все необходимые условия для процесса производства и переработки молочной продукции. Лидер напомнил, что человечество всегда спасалось за счет животных. Люди, уходя в поля, брали с собой корову. Они понимали, что животное сможет их прокормить. Глава также призвал не забывать о выращивании картофеля на приусадебных участках.

Ранее сообщалось, что Лукашенко собрался подарить Путину белорусский сыр с изображением Кремля.