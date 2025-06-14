Лукашенко собрался подарить Путину белорусский сыр с изображением Кремля

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь, выразил желание преподнести Владимиру Путину, президенту Российской Федерации, в дар сыр белорусского производства, на котором изображён Кремль. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного в Телеграм-канале «Пул Первого».

В ходе рабочей поездки в Гродненскую область в минувшую субботу, 14 июня, глава государства посетил предприятие «Молочный мир». Здесь ему продемонстрировали сыр «Президентский», который производится на этом заводе.

«Нарисуй тут Кремль — и я ему [Путину] подарю, в конце месяца приедет», — сказал Лукашенко.

Напомним, ранее Александр Лукашенко рассказывал, что Белоруссия готова помочь Калининградской области с продуктами.