Психологические игры HR: карьерный консультант рассказал, когда комплименты становятся оружием увольнения

Эксперт рассказал, что в случае доверительных отношений между руководителем и сотрудником специалист может узнать об увольнении лично. Однако иногда против него начинают использовать эмоциональную дистанцию. Например, сотрудник может идти по коридору и услышать шушуканье или смех. Он будет замечать в своем присутствии переглядывание.

Специалист добавил, что руководство может действовать токсично и гипертрофированно. В разговоре будет наблюдаться максимальная отстраненность и холод.

«Но подчеркну, что это утрированные ситуации, которые в жизни нечасто встретишь», – уточнил Варакин.

По информации специалиста, иногда перед кадровыми специалистами или руководителями стоит задача сократить сразу нескольких человек. В таких случаях проводятся собеседования, после которых сотрудников могут мягко подвести к решению покинуть компанию по собственному желанию.

По данным эксперта, также специалисты порой прибегают к методам нейролингвистического программирования: человеку внушают завышенную самооценку, а затем указывают на то, что работодатель не в состоянии обеспечить все его амбиции, намекая на наличие других мест с более подходящими условиями.

«Тактика следующая: тебе необходимо подвести человека к тому, что он сам родит идею о том, что слишком хорош для этой компании. Делается это следующим образом: обсуждаешь с человеком его сильные стороны, при этом отлавливаешь, когда он с тобой соглашается, а затем обсуждаешь, что в компании недостаточно и того, и другого, и третьего. Он сопереживает, а затем плавно подводишь его к мысли, что в других компаниях идет набор, может быть, тебе стоит попробоваться туда. Некоторые приходят к мысли, что стоит действительно попробоваться», – объяснил консультант.

