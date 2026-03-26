Психологические игры HR: карьерный консультант рассказал, когда комплименты становятся оружием увольнения
Карьерный консультант Илья Варакин рассказал, что некоторые особенности поведения руководителя и HR-специалиста сигнализируют о намерении уволить сотрудника, сообщило интернет-издание «Абзац». Специалист раскрыл неочевидные сигналы.
Эксперт рассказал, что в случае доверительных отношений между руководителем и сотрудником специалист может узнать об увольнении лично. Однако иногда против него начинают использовать эмоциональную дистанцию. Например, сотрудник может идти по коридору и услышать шушуканье или смех. Он будет замечать в своем присутствии переглядывание.
Специалист добавил, что руководство может действовать токсично и гипертрофированно. В разговоре будет наблюдаться максимальная отстраненность и холод.
«Но подчеркну, что это утрированные ситуации, которые в жизни нечасто встретишь», – уточнил Варакин.
По информации специалиста, иногда перед кадровыми специалистами или руководителями стоит задача сократить сразу нескольких человек. В таких случаях проводятся собеседования, после которых сотрудников могут мягко подвести к решению покинуть компанию по собственному желанию.
По данным эксперта, также специалисты порой прибегают к методам нейролингвистического программирования: человеку внушают завышенную самооценку, а затем указывают на то, что работодатель не в состоянии обеспечить все его амбиции, намекая на наличие других мест с более подходящими условиями.
«Тактика следующая: тебе необходимо подвести человека к тому, что он сам родит идею о том, что слишком хорош для этой компании. Делается это следующим образом: обсуждаешь с человеком его сильные стороны, при этом отлавливаешь, когда он с тобой соглашается, а затем обсуждаешь, что в компании недостаточно и того, и другого, и третьего. Он сопереживает, а затем плавно подводишь его к мысли, что в других компаниях идет набор, может быть, тебе стоит попробоваться туда. Некоторые приходят к мысли, что стоит действительно попробоваться», – объяснил консультант.
