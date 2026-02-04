Не игрушки, а будущие ищейки: как воспитывают служебных собак в питомнике ГУФСИН

Одиннадцать будущих четвероногих бойцов, рожденных в племенном питомнике регионального ГУФСИН, отправились нести службу в подразделения уголовно-исполнительной системы, указано в телеграм-канале ведомства.

Щенки немецкой овчарки — не просто милые малыши, а перспективные ищейки, чья будущая специализация — поиск оружия, наркотиков и задержание преступников. Новобранцы придут на смену старшим товарищам, отслужившим положенные восемь лет и готовящимся к заслуженной пенсии. Часто таких ветеранов забирают домой их же напарники-кинологи, с которыми они прошли бок о бок всю службу.

Перед отправкой в часть каждый щенок проходит полный ветеринарный контроль, включающий вакцинацию и необходимые анализы, а также осваивает базовый курс дрессировки. Молодые собаки уже привыкли к амуниции, знают основные команды и готовы к дальнейшему профессиональному обучению.

«Как отмечает начальник племенного питомника служебного собаководства ГУФСИН Кузбасса капитан внутренней службы Мария Измайлова, основная задача сотрудников – вырастить здорового щенка с хорошими рабочими качествами и когда их забирают в подразделения, там присваивают категорию, например, патрульно-розыскная или натасканная на розыск взрывчатых или наркотических веществ», — указано в сообщении.

