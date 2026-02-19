Не каждый репетитор подходит: депутат ГД назвал условие, без которого родители не получат налоговый вычет

Депутат Госдумы Никита Чаплин, избранный от Московской области, в разговоре с REGIONS осветил важные изменения и условия оформления налогового вычета за услуги репетиторов в 2026-м.

Парламентарий объяснил, что родители вправе вернуть 13% от затрат на репетитора. Важное условие — преподаватель должен иметь статус индивидуального предпринимателя. Если ребенок занимается с гражданином, который оформил самозанятость или является физическим лицом без статуса, то родители автоматически теряют право вернуть средства. Налоговое законодательство предусматривает лишь компенсацию расходов на организации или ИП.

«В 2026 году родителям важно понимать, что вернуть 13% от затрат на репетитора можно только в том случае, если преподаватель имеет официальный статус индивидуального предпринимателя и в едином государственном реестре внесены сведения об осуществлении им образовательной деятельности, при этом наличие лицензии для таких ИП не требуется, если они ведут обучение лично», — сообщил депутат Госдумы.

По словам депутата, правила оформления выплат стали упрощенными. Ранее родителям требовалось предоставить квитанции и договор. Теперь достаточно приложить к декларации специальную справку об оплате образовательных услуг за 2025 год. Ее по запросу выдаст репетитор-ИП.

«Максимальная сумма затрат на обучение каждого ребенка, с которой можно получить вычет, составляет 110 тыс. руб. в год, что позволяет вернуть до 14,3 тыс. руб., при этом сам налогоплательщик должен иметь официальный доход, облагаемый налогом по ставке 13%. Возраст ребенка не должен превышать 24 лет, а форма обучения обязательно должна быть очной, что особенно актуально для студентов, совмещающих учебу в вузе с дополнительными занятиями», — сообщил парламентарий.

Парламентарий назвал второе важное условие для получения налогового вычета за занятия — возраст ребенка не превышает 24 лет, а форма обучения обязательно должна быть очной. Если родители находятся в поисках репетитора, им важно сразу правильно оформить договор и заранее проверять статус преподавателя.

