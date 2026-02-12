Не корова, а супергерой: в Подмосковье появился на свет теленок с рекордным кульбитом в утробе

В хозяйстве известного сыровара Олега Сироты, расположенном в Дубровском под Истрой, произошло радостное и одновременно курьезное событие — появление на свет теленка в «позе супермена». Подробностями пополнения поделилась сотрудница фермы Анна, сообщил REGIONS.

Как рассказала специалист, роды выдались непростыми: теленок выбрал крайне нестандартное положение, из-за чего Анне пришлось в прямом смысле слова работать акушером почти полчаса прямо в стойле.

«Корова Ласточка, конечно, гениальная матерь: на чистой соломе рожать ей стало как-то неинтересно, на бетоном навозном проходе же гораздо круче! А если еще задом в забор упереться, то вообще красота будет, да?» — отметила Анна Овчиннико.

Благодаря усилиям команды все завершилось благополучно — родилась здоровенькая телочка. Сама Анна с иронией заметила, что ее рабочий жилет после родовой эпопеи выглядит «как новенький, просто огонь».

По информации издания, это не первая необычная история в хозяйстве. Ранее здесь уже удивлялись теленку с уникальным окрасом. Его мать относится к сычевской породе, а отец — мощный бык швицкой породы. В результате генетического микса шерсть малыша приобрела редкий оттенок и структуру, напоминающую знаменитую расцветку «золотая шиншилла» у британских котов.

Ранее сообщалось, что в Казахстане специалисты РКК «Энергия» из Королева встретили верблюдов.