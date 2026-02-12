Ракета готовится к старту, а в степи — верблюжье утро: кадры, которые облетели соцсети

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» поделилась кадрами, которые вносят теплую ноту в привычную технологическую строгость Байконура. В тумане над февральской степью проступают силуэты двугорбых верблюдов — они неторопливо бредут вдоль трасс, ведущих к стартовым столам, сообщил REGIONS.

Пока специалисты из Королева вели предпусковую подготовку к запуску 12 февраля, окрестности космодрома патрулировало стадо бактрианов. Для Кызылординской области это картина привычная: животные веками кочуют по этим землям и без стеснения захаживают на технические территории.

Космодром раскинулся в самом сердце степей, где верблюды — полноправные хозяева. Они свободно перемещаются по равнинам, и порой их тропы пересекаются с инженерными маршрутами.

Одно из таких пересечений в феврале 2024 года едва не закончилось трагедией. На одной из технических площадок двугорбый верблюд не заметил открытый технический люк и провалился внутрь, оказавшись по шею в бетонной ловушке.

На вызов прибыли сотрудники МЧС. Животное обмотали пожарными рукавами и с помощью спецтехники аккуратно извлекли из колодца. Операция прошла без травм — спустя несколько минут спасенный бактриан уже скрывался в туманной степи.

